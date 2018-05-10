Россельхознадзор снял санкции с трех белорусских предприятий

Пресс-служба российского ведомства также заявила о выявленных несоответствиях нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза в продукции двух белорусских предприятий. В связи с этим режим усиленного лабораторного контроля вводится СООО "Мясопродукты" (выявление бензилпенициллина в говядине) и ОАО птицефабрика "Рассвет" (обнаружение бактерий группы сальмонелла в мясе птицы).