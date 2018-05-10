Россельхознадзор снял санкции с трех белорусских предприятий
Россельхознадзор с 11 мая отменяет прежние санкции против трех белорусских предприятий — СООО "Старфуд", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" и ОАО "Лунинецкий молочный завод".
Пресс-служба российского ведомства также заявила о выявленных несоответствиях нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза в продукции двух белорусских предприятий. В связи с этим режим усиленного лабораторного контроля вводится СООО "Мясопродукты" (выявление бензилпенициллина в говядине) и ОАО птицефабрика "Рассвет" (обнаружение бактерий группы сальмонелла в мясе птицы).
"Белорусский партизан"
19:37 10/05/2018
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