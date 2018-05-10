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Отменят ли роуминг между Беларусью и Россией?

Этот вопрос начали отрабатывать на уровне операторов связи обеих стран, заявил 10 мая министр связи и информатизации Сергей Попков.

По словам главы министра связи, белорусское ведомство продолжает работать с российскими коллегами. В то же время начали обсуждать этот вопросы и операторы связи – они являются преимущественно частными компаниями.

"Но надо понимать, что это бизнес. Работают операторы связи между собой", — отметил Попков. Белорусские мобильные операторы, по словам министра, уже предложили своим абонентам тарифные планы, позволяющие снижать расходы в роуминге — как в России, так и в других странах.

Впрочем, окончательного решения этого вопроса пока нет, пишет ej.by.

17:38 10/05/2018






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