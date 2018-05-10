Отменят ли роуминг между Беларусью и Россией?

По словам главы министра связи, белорусское ведомство продолжает работать с российскими коллегами. В то же время начали обсуждать этот вопросы и операторы связи – они являются преимущественно частными компаниями.





"Но надо понимать, что это бизнес. Работают операторы связи между собой", — отметил Попков. Белорусские мобильные операторы, по словам министра, уже предложили своим абонентам тарифные планы, позволяющие снижать расходы в роуминге — как в России, так и в других странах.



