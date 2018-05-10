«Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается», — подчеркнул Александр Лукашенко.





Президент отметил, что «Гродно Азот» — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом. Оно включает в себя комплекс производств по выпуску азотных удобрений, аммиака, метанола, капролактама и другой химической продукции.





По мнению главы государства, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти: число жителей на планете увеличивается, а значит, на существующих сельскохозяйственных угодьях странам необходимо будет выращивать больше продукции. «Поэтому актуальность производства, увеличение производства постоянно будет расти», — уверен он.









Александр Лукашенко отметил, что более половины производимых удобрений на «Гродно Азоте» поставляются для сельскохозяйственных организаций Беларуси, поэтому его стабильная работа напрямую связана с эффективностью этих предприятий.





«Мощности комбината отработали более 30 лет и практически вырабатывают второй ресурс. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции», — констатировал президент.





Поэтому возникла объективная необходимость серьезной модернизации предприятия. В правительстве рассматривались два варианта: проведение глубокой модернизации действующих производств либо строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств.





«Жаль, что не рассмотрели третий вариант: строительство нового комплекса и модернизация старого. Но это вопрос рынка. У нас, наверное, как это бывает, все исходили из того, что посчитали: модернизация старого — столько, строительство нового — столько. Но не начали с главного: куда будем девать продукцию и по каким ценам в перспективе будем покупать сырье для этого производства. Это главное — рынки сбыта и сырье. А потом делать выводы», — сказал глава государства.





По информации специалистов, каждый из вариантов развития предприятия — его модернизация или строительство нового комплекса — сопряжен с определенными рисками, которые могут оказать существенное влияние на эффективность проекта.





Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу. Президент поинтересовался, как согласуются предложения правительства с его требованиями, какой вариант развития «Гродно Азота» представляется оптимальным, какие ресурсы нужны для реализации намеченных планов и каковы источники финансирования.





Глава государства также спросил, какой объем азотных удобрений Беларусь импортирует из-за рубежа. «Это тоже важно для рассмотрения данного проекта», — обратил внимание он.









Президент предложил не ограничивать тематику совещания положением дел только на одном предприятии. Александр Лукашенко пояснил, что хочет знать, как в стране реализуются основные инвестиционные проекты.





ОАО «Гродно Азот» в 2018 году отмечает свое 55-летие. Объединение состоит из двух производственных площадок — ОАО «Гродно Азот» и филиала «Завод Химволокно». Общая численность работников сегодня составляет около 7,2 тыс. человек.





Программа развития «Гродно Азота» до 2025 года включает ряд инвестиционных проектов. Сейчас строится цех азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. т в сутки с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси, модернизируются воздухоразделительные установки цеха метанола, реализуется ряд других проектов.



