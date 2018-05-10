Они заплатят за всё! Сколько должны предприятия Беларуси в 2018 году?

В сложнейшем положении в 2018 году находится Белорусский металлургический завод в Жлобине. На 1 января БМЗ был должен уплатить кредиторам в течение 12 месяцев аж 1 339 млн BYN. Долговая нагрузка на предприятие выросла по отношению к 2017 году на 40,9%.





Возвращать огромные деньги БМЗ будет трудно. 2017 год предприятие завершило с мизерной прибылью в 14 тыс. BYN, накопленный убыток равен 339,7 млн BYN. Выручка жлобинского завода за 2017 год составила 2 261 млн BYN.





Таким образом, на уплату долгов в 2018 году у БМЗ уйдет около половины выручки. Металлургия останется одной из самых закредитованных отраслей экономики. Поэтому власти скорее всего опять окажут БМЗ финансовую поддержку.









Второе место по сумме долга занял Нафтан — 1 281 млн BYN. В отличие от Мозырского НПЗ, Нафтан не отличается высокой прибыльностью, так как вынужден поставлять сырье и полуфабрикаты по специальным ценам для госпредприятий нефтехимии. Соответственно, модернизация в Новополоцке в основном проходит на кредитные деньги, а не за счет собственных ресурсов.





По сравнению с 2017-ым долговая нагрузка на Нафтан подскочила на 46%. Впрочем, выручка НПЗ за 2017 год составила 6 097 млн BYN. Да и нераспределенная прибыль прошлых лет у завода имеется. Так что в 2018 году Нафтану будет полегче, чем БМЗ.





Еще один рекордсмен по долгу — Беларуськалий. В 2018 году предприятию предстоит вернуть 1 122 млн BYN. В трудные времена для правительства Беларуськалий брал кредиты у российских банков, а затем покупал облигации Минфина. Сейчас идет активное погашение долга по таким кредитам.





Выручка Беларуськалия за 2017 год сложилась на сумму 3 790 млн BYN. Чтобы не повалить калийный комбинат, параллельно с выплатами по кредитам Минфин по частям отдает предприятию долг по валютным облигациям.





В топ-10 по объему долгов на 2018 год также вошли БЕЛАЗ (585,6 млн BYN), Белшина (502,4 млн BYN), МАЗ (353,7 млн BYN), Белорусская железная дорога (339,1 млн BYN), МТЗ (319,7 млн BYN), Белгорхимпром (277,9 млн BYN) и Светлогорский ЦКК (231,4 млн BYN). Наибольший рост долговой нагрузки среди названных ожидается у Белшины — на 37,6%.





Свыше 100 млн BYN в 2018 году вернут еще 12 предприятий. В их число вошли Гродно Азот (231,2 млн BYN), Мозырский НПЗ (221,2 млн BYN), Белорусский цементный завод (214,6 млн BYN), Красносельскстройматериалы (212,6 млн BYN), Могилевхимволокно (192 млн BYN), Кричевцементношифер (185,2 млн BYN), Гомсельмаш (181,1 млн BYN), Слуцкий сыродельный комбинат (161,3 млн BYN), Бабушкина крынка (152,9 млн BYN), Слуцкий сахарорафинадный комбинат (135,5 млн BYN), Скидельский сахарный комбинат (113,7 млн BYN) и Амкодор (101,1 млн BYN).





В свете накопленных финансовых проблем денежную поддержку от государства с высокой вероятностью получат цементные и сахарные заводы. Гигантская выручка Мозырского НПЗ делает завод наименее уязвимым в этой группе компаний.