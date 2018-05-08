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Европейский инвестиционный банк назвал свой второй проект в Беларуси

Европейский инвестиционный банк объявил о подготовке второго в Беларуси проекта со своим участием. Об этом сказано на сайте данного финучреждения.

Речь идет о проекте УП «Минскводоканал» по полной реконструкции Минской очистной станции, а также строительству комплекса по переработке осадка сточных вод.

Оценочная стоимость проекта – 187 млн евро. Предполагается, что ЕИБ выделит из них около 84 млн. Также ожидается участие в финансировании Европейского банка реконструкции и развития.

В настоящий момент проект по реконструкции еще не одобрен окончательно, а находится на стадии оценки и экспертизы, говорится на сайте ЕИБ.

Только после всех необходимых процедур он может быть одобрен советом директоров банка и будет подписан соответствующий договор о выделении средств.

Напомним, в декабре 2017 года ЕИБ одобрил выделение средств на свой первый проект в Беларуси – реконструкцию трассы М7 от Минска до Литвы.


Что представляет из себя новый проект

Как сказано в описании проекта, Минская очистная станция – крупнейший в Беларуси комплекс сооружений по приему и обработке сточных вод.

Она очищает 95 процентов хозяйственно-бытовых стоков столицы и нескольких прилегающих населенных пунктов, а также стоков десятков промышленных предприятий.

Реконструкция нужна по ряду причин. Например, хотя качество атмосферного воздуха в окрестностях соответствует нормам, население все-таки жалуется на резкий неприятный запах.

Также поясняется, что станция состоит из двух комплексов – МОС-1 и МОС-2. Часть объектов первого начала работать еще с 1963 года и нуждается в реконструкции, ремонте или демонтаже.

Кроме того, несмотря на удовлетворительные показатели химсостава сбрасываемых в Свислочь очищенных вод, состояние реки ниже точки сброса оценивается как неудовлетворительное.

И наконец, заканчиваются площади для размещения осадка сточных вод в прудах-накопителях. Остаточная продолжительность эксплуатации оценивается в 4-5 лет.

Источник: belmir.by
11:16 10/05/2018






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