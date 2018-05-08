Европейский инвестиционный банк назвал свой второй проект в Беларуси

Речь идет о проекте УП «Минскводоканал» по полной реконструкции Минской очистной станции, а также строительству комплекса по переработке осадка сточных вод.





Оценочная стоимость проекта – 187 млн евро. Предполагается, что ЕИБ выделит из них около 84 млн. Также ожидается участие в финансировании Европейского банка реконструкции и развития.





В настоящий момент проект по реконструкции еще не одобрен окончательно, а находится на стадии оценки и экспертизы, говорится на сайте ЕИБ.





Только после всех необходимых процедур он может быть одобрен советом директоров банка и будет подписан соответствующий договор о выделении средств.





Напомним, в декабре 2017 года ЕИБ одобрил выделение средств на свой первый проект в Беларуси – реконструкцию трассы М7 от Минска до Литвы.







