Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Электробусы «Белкоммунмаш» могут появиться на улицах Бреста

Электробусы могут появиться на улицах Бреста в год тысячелетия города. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления экономики горисполкома Александра Прадуна.

В областной центр планируется поставить четыре электробуса производства «Белкоммунмаш». «Это инновационный проект, связанный с проектом экологически привлекательного города «СимбиоСити». Одна из его подпрограмм касается создания в Бресте такой системы движения общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы в районах с наибольшим скоплением автомобилей. Мы изучили европейский опыт и остановили свой выбор на электробусах ночной зарядки. Их запас хода рассчитан на 200-240 км», — пояснил Александр Прадун.


Новый маршрут, длина которого составит немногим более 10 км, проляжет через центральную часть Бреста. Электробусы будут следовать от возводимого на ул. Орджоникидзе нового автовокзала к проспекту Машерова, затем по ул. Московской к конечной остановке на ул. Лактионова. «Там находятся густонаселенные районы с большой интенсивностью движения машин, размещаются парки и скверы. Поэтому важно решить экологический вопрос. Также речь идет об имидже. Брест — туристически привлекательный город. Мы хотим, чтобы наши гости передвигались на современном общественном транспорте», — добавил собеседник.

Электробусы будут оформлены в бело-синих цветах, в тон флагу и гербу Бреста. Планируется, что машины прибудут в областной центр в начале 2019 года.



Источник: "Белорусы и рынок"
09:51 10/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё