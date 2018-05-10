В Беларуси растут долги населения за коммуналку

В Беларуси растет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. За три месяца этого года долг увеличился на 15,4% и составил в общей сложности 154,9 миллиона рублей, сообщает FINANCE.TUT.BY со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.





Для сравнения: годом ранее задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляла 119,2 миллиона рублей. Так, за январь-март 2017 года долг увеличился на 12,4 миллиона рублей.





То есть за год сумма задолженности выросла на 35,7 миллиона рублей.





«В то же время предприятия для осуществления своей деятельности, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих расходов вынуждены брать кредиты, сумма которых за 1-й квартал составила 77,2 миллиона рублей, а сумма начисленных процентов — 1,2 миллиона рублей. Сравните с задолженностью населения, — отмечается на портале коммунальной грамотности населения. — А ведь есть еще и дебиторская задолженность юридических лиц, которая достигла 696 миллионов рублей».





Напомним, в начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.









Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-ной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.





Напомним, белорусы, которые подпадают под декрет «О содействии занятости населения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по полным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября 2019 года. При этом в ЖКХ прогнозируют, что из-за этого не вырастет сумма задолженности за коммуналку.





В Беларуси население в 2017 году возмещало 69,7% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное — субсидировало государство, сообщили в МАРТ. Годом ранее этот показатель составлял 60,7%.





В 2018 году, как планируется, белорусы будут возмещать 76,3% затрат за оказанные ЖКУ. Планируемый уровень возмещения населением этих затрат рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения. К примеру, на 2017 год этот показатель прогнозировался на уровне 69,2%, а после перерасчета фактический уровень возмещения составил 69,7%.