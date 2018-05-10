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Оглушительным провалом завершилась попытка китайцев возвести завод в Добруше

Белорусские власти прекратили договорные отношения с корпорацией «Сюань Юань», которая около пяти лет организовывала производство мелованных и немелованных видов картона в Добруше.

Оглушительным провалом завершилась попытка китайцев возвести завод в Добруше
Фото Радыё Свабода
Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяковна встрече с делегацией китайской корпорации CITIC Group, пишет "Солидарность".

– С учетом деловой репутации предлагаем корпорации CITIC Group рассмотреть возможность завершения реализации проекта по организации производства картона в Добруше. Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией «Сюань Юань», которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены. Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта, –приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.


Производство мелованных и немелованных видов картона в Добруше (единственное в постсоветских странах) обещали ввести в эксплуатацию в 2015 году.Стоимость проекта оценивалась в $ 510 млн (из них около $ 350 млн – китайский кредит). Но у китайской компании Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD что-то пошло не так. В год планируемой сдачи объекта около 200 китайских рабочих направились пешком из Добруша в Гомель, протестуя против задержки зарплаты, которую им не выплачивали три месяца. Спустя несколько дней долги погасили, а сдачу нового производства стали переносить раз за разом.

В марте 2017 года председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров объявил о новых сроках: «Я думаю, что к осени мы должны получить первую продукцию».

08:43 10/05/2018






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