Куда бедному елизовцу податься?

В четверг, 10 мая, должны быть подписаны документы по продаже ОАО "Гродненский стеклозавод" стеклозавода "Елизово", который станет филиалом госпредприятия без права юридического лица. Работники предприятия не хотят такого "счастья" для себя и готовы на увольнение и даже на смену места жительства, пишет "Ежедневник"





Стеклозавод "Елизово", бывший когда-то в собственности известного бизнесмена Александра Муравьева, попал под процедуру банкротства в январе 2016 года с долгами в 598 млрд рублей (59,8 млн рублей после деноминации).





Открытое конкурсное производство принесло свои плоды, завод начал работать и даже приносить прибыль. Начал рассчитываться с долгами. Работники предприятия вздохнули с облегчением. У них появилась надежда на будущее. Правда, вместе с процедурой оздоровления завод также выставлялся на торги как единый имущественный комплекс. С десяток торгов прошли впустую и вдруг 11 апреля 2018 года предприятие купило ОАО "Гродненский стеклозавод".









Пикантность ситуации заключается в том, что гродненский завод сам многие годы как погряз в долгах, из которых, по самым оптимистичным прогнозам, сможет выпутаться не ранее 2024 года. Если вообще сможет. При этом для покупки Стеклозавода "Елизово" гродненское предприятие берет еще один кредит в Беларусбанке. Иными словами, находящие в долгах предприятием залезло в еще больше в долги, чтобы купить другое предприятие с еще большими долгами. На момент продажи долги Стеклозавода "Елизово" составлял 69,4 млн рублей.





"Факт выдачи Беларусбанком огромнейшего кредита Гродненскому стеклозаводу для покупки нашего предприятия настораживает абсолютно всех. Кто имеет такие связи и кто заинтересован в крахе Елизово?" - задаются вопросом работники Стеклозавода "Елизово". Они уверены, что сделка приведет в конечном счете к ликвидации производства.





Между тем, как заявил директор ОАО «Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко, "объединения усилий двух предприятий, позволит сохранить и преумножить вековые традиции стекольного производства Республики Беларусь".





Как отметило Министерство архитектуры и строительства в ответ на письмо работников предприятия, "Елизово" покупалось не просто так. Все просчитано и одобрено. ОАО "НИИ Стройэкономика" разработало бизнес-план инвестиционного проекта "Приобретение имущественного комплекса СЗАО "Стеклозавод Елизово" открытым акционерным обществом "Гродненский стеклозавод". Этот план поддержан Беларусбанком и поддержан Министерством экономики. Мол, приобретение завод позволит сохранить производство и занятость в поселке, а также обеспечить развитие крупного импортозамещающего и ориентированного на экспорт стекольного производства.





Но этим словам работники Стеклозавода "Елизово" не верят. Как сообщили они "Ежедневнику", многие хотят увольняться и менять работу, а возможно и место жительства, ведь в поселке другой такой работы не найти. Еще работников предприятия возмущает то, как новый собственник планирует вступить в свои права. Поскольку Стеклозавод "Елизово" как юридическое лицо прекращает свое существование, то антикризисный управляющий хотел уволить всех работников с выплатой выходного пособия. Кто бы захотел, потом устроился бы в филиал "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод". Однако новый собственник сделал ход конем и решил взять всех работников "Елизово" к себе в штат переводом. Поэтому о выплате выходного пособия речи идти уже не может.





Работники "Елизово" уверены, что коль уж все так начинается, то дальше будет еще хуже, особенно учитывая сумарные долги двух предприятий и еще новый кредит "Беларусбанка". На прежние зарплаты точно никто не рассчитывает, тем более на их увеличение. Увольнение работники видят, как единственный выход в данной ситуации.