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Через белорусскую биржу нерезиденты продали 72 норковых пальто на 135 тысяч долларов

На биржевых торгах промышленными и потребительскими товарами были проданы 72 норковых пальто на общую сумму 8,5 млн российских рублей (около 135 тысяч долларов по актуальному курсу).

 Данную информацию подтвердили на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

 

Страна происхождения пальто — Греция. Покупателем выступила российская компания, а продавцом — эстонская. На БУТБ не смогли назвать компании, сославшись на коммерческую тайну. «Имела место так называемая транзитная сделка, когда ни один из контрагентов не является резидентом Беларуси. Для минимизации риска неоплаты или непоставки расчеты между продавцом и покупателем производились через субсчет биржи», — сказали в БУТБ.


 


Подобные сделки совершаются на белорусской бирже достаточно редко, а с таким специфическим товаром, как женские норковые пальто, вообще впервые. Помимо одежды и обуви, на торгах промышленными и потребительскими товарами можно купить продукты питания, средства личной гигиены, бытовую технику, промышленное оборудование, сообщает tut.by

21:15 09/05/2018






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