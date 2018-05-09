Шакутин построит «Шантэр Хилл» раньше срока

Гостинично-деловой комплекс «Шантэр Хилл» будет построен к концу 2018 года, а не к июню 2019-го, как это планировалось изначально. О значительном опережении графика рассказал журналистам председатель совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

К концу этого года будет построен уникальный гостинично-деловой центр «Шантэр Хилл», который будет привлекательным для жителей и гостей столицы. Его начали строить в 2016 году, идем с опережением графика, который предусматривал ввод в июне 2019 года.

Строительство комплекса по заказу компании «Интерсервис» ведет CITIC Construction, дочерняя компания корпорации.

CITIC Group — крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. Citic Group входит в 200 крупнейших компаний в рейтинге Fortune Global с выручкой $55,3 млрд и прибылью $4,7 млрд.

Гостинично-деловой комплекс «Шантэр Хилл»

Фото: onliner.by / Алексей Матюшков

Финансирование строительства осуществляется за счет китайской кредитной линии на $130 млн, выданных на 8 лет под 4,5% годовых.

В составе комплекса, который возводится рядом с водохранилищем Дрозды и «Минск-Ареной», 25-этажное здание гостиницы, три офисных здания высотой 9, 10 и 12 этажей, 14-этажный головной офис здания, ресторан, многоуровневый спортивный комплекс с восемью закрытыми теннисными кортами, бассейнами, тренажерным залом и СПА-центром. Общая площадь комплекса — 140 тыс. кв. м.

На подземном уровне комплекса разместится паркинг на 1115 машино-мест. Название появилось в 2015 году, когда Шакутин зарегистрировал под этим именем компанию для развития туристического бизнеса, которую возглавила бывший помощник президента Наталья Петкевич.









На базе «Шантэра» помимо гостинично-делового комплекса в Минске объединены охотхозяйство и туркомплекс «Красный бор» (Верхнедвинский район, Витебская область), санаторий «Пралеска» на берегу Минского моря, домики отдыха «Рудаково» на Нарочи, детский лагерь «Доманово» в Молодечненском районе.