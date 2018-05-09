Польша выдвинула обвинение компаниям, финансирующим Nord Stream II

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Польское Управление по защите конкуренции и потребителей выдвинуло обвинения концерну «Газпром» и пяти международным компаниям, ответственным за финансирование проекта газопровода Nord Stream II, сообщает Радио Польша.

Глава Управления по защите конкуренции и потребителей Марек Нехцял заявил на пресс-конференции 9 мая, что компаниям предоставлен 21 день на то, чтобы дать объяснения. Он подчеркнул, что ведомство обладает всеми документами, необходимыми для выдвижения обвинений в отношении компаний.

По словам Марека Нехцяла, в течение нескольких месяцев управление наблюдало за действиями компаний. Несмотря на протест польского ведомства, «Газпром» и пять других фирм стремятся к реализации проекта.

Напомним, что проект Nord Stream II предусматривает создание газопровода, проходящего по дну Балтийского моря параллельно существующему с 2011 года газопроводу Nord Stream. Против проекта выступают Польша, страны Балтии и Украина.