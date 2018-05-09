Как тренды меняют взгляды

Еще в 2013 году Adidas Group планировала выйти на объем продаж в России до €1 млрд, а прогнозы говорили о росте российского рынка спортивной одежды на ближайшие 5–10 лет на $6–8 млрд в год. Ничего удивительного в том, что Adidas Group пришла к выводу сделать коллекцию с символикой СССР как раз в 2018 году, так как рост политических трендов в России вырос до небес. Даже китайские компании в кооперации с российскими дистрибьюторами, занимающиеся «принтами», предлагают изображение Сталина и надписи вроде «При мне такого не было» на футболках или свитшотах.





Платье Adidas

Фото: Adidas.com / MT

В то время как мировые бренды уже перестают обращать внимание на политкорректность и выпускают скандальные коллекции, на улицах Беларуси все чаще можно встретить людей в футболках с национальным орнаментом.





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Руководитель проекта «Вышыванка беларуская» Антон Старжинский отказался дать Office Life развернутый комментарии по поводу отношения к коллекции Adidas:

Праект «Вышыванка беларуская» не мае ніякага дачынення да палітыкі, таму я не бачу сэнсу даваць адказ на пытанне майго стаўлення да такой калекцыі.

При этом эксперт несколько раз отметил, что белорусскому трикотажу в целом не свойственен политический подтекст.





«Вышыванка беларуская» не единственный проект, старающийся национализировать белорусский трикотаж. Первым на широкую публику вышел бренд LSTR Adzieńnie, позже появились одежда Zhart и еще несколько производителей вроде SYMBAL.BY и HONAR.





Все чаще на белорусскую символику обращают внимание такие крупные промышленные предприятия, как Mark Formelle и Svitanak, но не тиражируют ее на каждую коллекцию.





А вот в маркетинговом отделе компании SERGE отметили, что никогда не использовали белорусские национальные символы в трикотаже, но не исключили это в будущем:





Мы всегда готовы к чему-то новому, и, конечно, есть вероятность производства одежды с белорусскими узорами и символикой. Но перед нашим отделом, который занимается продвижением продукции, такого вопроса не стояло.





Отдельных дизайнеров, работающих с белорусской символикой и узорами, найти сегодня сложно. Чаще это уникальный заказ в единичном экземпляре или дизайнер, который владеет стационарным магазином, где может разместить коллекцию, посвященную национальной теме.





Белорусский дизайнер Иван Айплатов, недавно представивший новую коллекцию «Весна-лето — 2018», заметил, что в России также достаточно дизайнерской одежды с национальными символами и узорами:





Да, Adidas выпустил такую коллекцию, но дизайнеров, работающих в России с их национальными символами и узорами, достаточно, забывать о них нельзя. Что касается нашего рынка, я не могу сказать об узнаваемости и продаваемости белорусской национальной символики на одежде.







