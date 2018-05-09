Белорусский лидер сегодня в беседе с журналистами на площади Победы анонсировал свою встречу с президентом Путиным, она должна состояться в рамках Сочинского саммита 14 мая.





"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете принципы этой политики — идейные, моральные, духовные. Это наши братья, родные братья", — заявил Лукашенко журналистам в среду.





"Мы не собираемся ссориться со своими братьями", — сказал белорусский президент.





Он также заявил: "В том, что у нас будут порядок и нормальные отношения с Россией, можете нисколько не сомневаться".





Лукашенко также подчеркнул: если РФ решит пойти дальше в вопросе углубления интеграции, то Минск готов углублять сотрудничество.

"Мы за кооперацию в экономике, мы за единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий типа молочных, мясных, сахарных войн и прочего, это просто стыдобище", — сказал Лукашенко.





"Честно скажу: все зависит от России, насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы, следовать курсу интеграции", — цитирует sputnik.by

По его словам, в настоящее время отношения стран "не лишены прагматической основы" как со стороны Минска, так и Москвы.





"Замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией — это неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия — диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", — сказал Лукашенко.



