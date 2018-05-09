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Хоккей был стыдобищем. А теперь Лукашенко высказался и о продуктовых войнах с Россией: это просто стыдобище

Белорусский президент заявил, что углубление интеграционных отношений с Россией зависит от Москвы.

Белорусский лидер сегодня в беседе с журналистами на площади Победы анонсировал свою встречу с президентом Путиным, она должна состояться в рамках Сочинского саммита 14 мая.

"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Вы знаете принципы этой политики — идейные, моральные, духовные. Это наши братья, родные братья", — заявил Лукашенко журналистам в среду.

"Мы не собираемся ссориться со своими братьями", — сказал белорусский президент.

Он также заявил: "В том, что у нас будут порядок и нормальные отношения с Россией, можете нисколько не сомневаться".

Лукашенко также подчеркнул: если РФ решит пойти дальше в вопросе углубления интеграции, то Минск готов углублять сотрудничество.
"Мы за кооперацию в экономике, мы за единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий типа молочных, мясных, сахарных войн и прочего, это просто стыдобище", — сказал Лукашенко.

"Честно скажу: все зависит от России, насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы, следовать курсу интеграции", — цитирует sputnik.by
По его словам, в настоящее время отношения стран "не лишены прагматической основы" как со стороны Минска, так и Москвы.

"Замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией — это неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия — диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", — сказал Лукашенко.


17:19 09/05/2018






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