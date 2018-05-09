Финансовая поддержка деревообработки началась в 2007 году. С согласия Александра Лукашенко в течение шести лет кредиты на общую сумму более 1 миллиарда евро получили "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Ивацевидрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "Фандок", "Могилевдрев", "Мозырский ДОК". Через какое-то время чиновники стали называть обновление деревообрабатывающей отрасли модернизацией. Это же слово после приклеилось и к "перестройке", начатой властями на цементных заводах.





Например, ОАО "Ивацевичдрев", которое, как и другие предприятия по деревообработке, входит в концерт "Беллесбумпром", с 2008 по 2013 год получило 34 кредита на 111 506 823,7 евро, 147 551 728,79 российских рублей, 171 031,36 долларов США. Напомним, таких заводо в Беларусь девять.





По расчетам чиновников, деревообрабатывающие заводы давным-давно должны приносить прибыль. Но кто-то просчитался, и они до сих пор остаются убыточными. Чтобы оплачивать хотя бы счета за электроэнергию и проценты по уже взятым кредитам, они получают новые займы от государства.





Сроки окончания модернизации неоднократно переносились и срывались. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений при модернизации. Против директора "Борисовдрева" Владимира Мальцева даже было начато уголовное дело — правда, позже был освобождён прямо в зале суда. Лукашенко во время визитов на производства критиковал руководство концерна "Беллесбумпром" за "многочисленные факты бесхозяйственности, расхлябанности, нарушения трудовой и технологической дисциплины".





В октябре 2015 года глава "Банка развития" Сергей Румас докладывал Александру Лукашенко, что шесть из девяти деревообрабатывающих предприятий "имеют определенный потенциал и могут выйти на рентабельную работу". Но, как видим, за два года этого так и не произошло.