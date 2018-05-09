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ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году. Об этом говорится в новом докладе банка об экономических перспективах региона, сообщает БЕЛТА.

ЕБРР прогнозирует, что в 2018 году экономика Беларуси вырастет на 3%, что на 1 процентный пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. На 3%, по мнению экспертов банка, вырастет белорусская экономика и в 2019 году. 

В докладе констатируется, что экономика Беларуси восстанавливается - по итогам 2017 года ВВП вырос на 2,4%, за I квартал текущего года показатель составил 5,1%. 

В докладе ЕБРР также отмечено, что экономика России в 2018 и 2019 годах будет прирастать на 1,5%.
15:38 09/05/2018






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