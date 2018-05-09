– Хорошо, что перешли от простого кредитования к прямому инвестированию, – объяснил Лукашенко.





Также президент сказал о готовности к совместному белорусско-китайскому сотрудничеству и гарантировал безопасность китайской собственности.





– Вы не просто рассчитываете на нас, но верите, что построенные здесь объекты всегда будут в собственности и китайских компаний, и ваших белорусских партнеров. Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле, – пообещал президент.





В свою очередь, Ван Цзюн рассказал Александру Лукашенко об актуальных проектах и направлениях для углубления сотрудничества, в том числе, инвестициях в финотрасль, поведал о «полном успехе» в проектах по строительству «БЕЛДЖИ» и модернизации льнокомбината в Орше.