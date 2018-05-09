Лукашенко гарантировал китайскую собственность на белорусской земле. Кто бы гарантировал белорусам на своей земле собственность белорусскую
Александр Лукашенко пообщался с делегацией корпорации CITIC Group и ее главой Ван Цзюном, информирует пресс-служба президента. Цзюна белорусский лидер назвал «частым гостем Беларуси» из-за числа проектов реализуемых организацией здесь.
– Хорошо, что перешли от простого кредитования к прямому инвестированию, – объяснил Лукашенко.
Также президент сказал о готовности к совместному белорусско-китайскому сотрудничеству и гарантировал безопасность китайской собственности.
– Вы не просто рассчитываете на нас, но верите, что построенные здесь объекты всегда будут в собственности и китайских компаний, и ваших белорусских партнеров. Мы всегда будем гарантировать вашу собственность на белорусской земле, – пообещал президент.
В свою очередь, Ван Цзюн рассказал Александру Лукашенко об актуальных проектах и направлениях для углубления сотрудничества, в том числе, инвестициях в финотрасль, поведал о «полном успехе» в проектах по строительству «БЕЛДЖИ» и модернизации льнокомбината в Орше.
15:33 09/05/2018
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