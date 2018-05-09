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Цена барреля нефти Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года

Цена барреля нефти Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года, сообщают информагентства.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8% и составила $77,04 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Такой рост произошел на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном. 

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $77 за баррель 27 ноября 2014 года.

11:29 09/05/2018






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