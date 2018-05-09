Цена барреля нефти Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,8% и составила $77,04 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Такой рост произошел на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.





В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $77 за баррель 27 ноября 2014 года.



