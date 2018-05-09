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«Налог на Google» принес Беларуси 3,1 млн рублей

Иностранные компании, занимающиеся оказанием электронных услуг, перечислили в бюджет Беларуси в I квартале 3,1 миллиона рублей так называемого «налога на Google», информирует БЕЛТА.

«По итогам I квартала 2018 года сумма НДС, уплаченная в бюджет зарубежными компаниями-поставщиками электронных услуг, составила 3,1 млн рублей», — рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

Согласно данным на 1 мая, на учете в налоговом органе состоят 34 иностранные организации, которые оказывают услуги в электронной форме физлицам в Беларуси. Список таких компаний, среди которых Google, Amazon, Apple, Netflix, Linkedin, Booking.com, Uber, опубликован на сайте МНС в электронном сервисе «е-НДС».

Зарубежные компании-поставщики электронных услуг начали платить «налог на Google» в Беларуси с 1 января 2018 года. При взимании налога применяется ставка в 20%.

08:22 09/05/2018






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