«Налог на Google» принес Беларуси 3,1 млн рублей

«По итогам I квартала 2018 года сумма НДС, уплаченная в бюджет зарубежными компаниями-поставщиками электронных услуг, составила 3,1 млн рублей», — рассказали в Министерстве по налогам и сборам.





Согласно данным на 1 мая, на учете в налоговом органе состоят 34 иностранные организации, которые оказывают услуги в электронной форме физлицам в Беларуси. Список таких компаний, среди которых Google, Amazon, Apple, Netflix, Linkedin, Booking.com, Uber, опубликован на сайте МНС в электронном сервисе «е-НДС».





Зарубежные компании-поставщики электронных услуг начали платить «налог на Google» в Беларуси с 1 января 2018 года. При взимании налога применяется ставка в 20%.