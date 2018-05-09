"Обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица ряда организаций, входящих в группу компаний "Vim Union", в том числе действующие руководители данных предприятий", - сообщает СК.





По данным следствия, в период с декабря 2015 по январь 2018 вышеуказанные должностные лица с использованием специально разработанных вредоносных программ осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных конкурента в сфере таможенного представительства.





Само программное обеспечение было создано бывшим сотрудником РУП "Белтаможсервис", который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний "Vim Union". Собранная информация использовалась в дальнейшем при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования ООО "МонолитПромИнвест", ООО "Внешевросервис", ООО "Монолитлогистик".





"С ее помощью оценивались риски при осуществлении договорных отношений, устанавливался объем товарооборота предприятий, и, что самое важное, проводилась работа по переманиванию крупных клиентов. Имея необходимые сведения, составляющие коммерческую тайну, представители группы компаний "Vim Union" совершали звонки представителям предприятий из базы данных и предлагали свои услуги на более выгодных условиях", - говорится в сообщении Следственного комитета.









Таким образом, добавили там, правам и интересам РУП «Белтаможсервис» причинен существенный вред.





Действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:





ч. 2 ст. 254 (коммерческий шпионаж);





ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации);





ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией);





ч. 2 ст. 354 (разработка и использование вредоносных компьютерных программ).





К двум фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





В настоящее время проводится комплекс следственных действий, в том числе изучается документация вышеупомянутых организаций, анализируется содержимое изъятой компьютерной техники, устанавливается сумма потерь, понесенных РУП "Белтаможсервис" в результате действий обвиняемых. Проводятся допросы, очные ставки. По их резу атам будет дана правовая оценка действиям фигурантов уголовного дела.