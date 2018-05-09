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На «Беларуськалий» свалились дивиденды

Контролируемый Игорем Удовицким терминал сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), переваливающий в Клайпедском порту удобрения компании "Беларуськалий", в этом году выплатит своим акционерам 15 млн евро дивидендов.

70% акций терминала принадлежит Удовицкому, 30% - компании "Беларуськалий".

В прошлом году чистая прибыль Biriu kroviniu terminalas составила 16,399 млн евро - почти в два раза больше, чем в 2016-м, когда она составляла 8,505 млн евро. Совокупная выручка предприятия за год увеличилась в 3,2 раза до 81,265 млн евро.

В 2017 году BKT перевалил рекордный объем грузов - почти 8,3 млн тонн, что на 16,9% больше, чем в позапрошлом году (7,1 млн тонн).

В конце прошлого года на предприятии работало 123 человека (в конце 2016 года - 113).

Интерфакс
08:17 09/05/2018






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