На «Беларуськалий» свалились дивиденды

70% акций терминала принадлежит Удовицкому, 30% - компании "Беларуськалий".





В прошлом году чистая прибыль Biriu kroviniu terminalas составила 16,399 млн евро - почти в два раза больше, чем в 2016-м, когда она составляла 8,505 млн евро. Совокупная выручка предприятия за год увеличилась в 3,2 раза до 81,265 млн евро.





В 2017 году BKT перевалил рекордный объем грузов - почти 8,3 млн тонн, что на 16,9% больше, чем в позапрошлом году (7,1 млн тонн).





В конце прошлого года на предприятии работало 123 человека (в конце 2016 года - 113).



