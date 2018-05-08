Вместо китайцев позвали китайцев: Кобяков предложил CITIC Group завершить проект по производству картона в Добруше
Правительство предлагает китайской корпорации CITIC Group рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруше. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с делегацией CITIC Group во главе с президентом корпорации Ван Цзюном, передает корреспондент БЕЛТА.
"С учетом деловой репутации предлагаем корпорации CITIC Group рассмотреть возможность завершения реализации проекта по организации производства картона в Добруше. Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены", - отметил Андрей Кобяков.
22:04 08/05/2018
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