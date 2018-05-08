Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вместо китайцев позвали китайцев: Кобяков предложил CITIC Group завершить проект по производству картона в Добруше

Правительство предлагает китайской корпорации CITIC Group рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруше. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с делегацией CITIC Group во главе с президентом корпорации Ван Цзюном, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом деловой репутации предлагаем корпорации CITIC Group рассмотреть возможность завершения реализации проекта по организации производства картона в Добруше. Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены", - отметил Андрей Кобяков. 

22:04 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё