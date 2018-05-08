"С учетом деловой репутации предлагаем корпорации CITIC Group рассмотреть возможность завершения реализации проекта по организации производства картона в Добруше. Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией "Сюань Юань", которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены", - отметил Андрей Кобяков.



