Белорусский премьер хочет продать два госбанка китайцам

По информации главы правительства, с руководством CITIC Bank уже обсуждался вопрос вхождения в акционерный капитал белорусских банков, передает БелаПАН





«Мы могли бы вам предложить два государственных банка, которые можно рассмотреть. В случае вашей заинтересованности мы готовы обсуждать условия», — сказал Кобяков и добавил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве и в иных сегментах финансового рынка.





Ранее CITIC Group стала резидентом в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с проектом производства роботов специального назначения.