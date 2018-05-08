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Белорусский премьер хочет продать два госбанка китайцам

Андрей Кобяков предложил это корпорации CITIC Group, которая достраивает крупный многофункциональный комплекс с высоткой в Лебяжьем.

По информации главы правительства, с руководством CITIC Bank уже обсуждался вопрос вхождения в акционерный капитал белорусских банков, передает БелаПАН.

«Мы могли бы вам предложить два государственных банка, которые можно рассмотреть. В случае вашей заинтересованности мы готовы обсуждать условия», — сказал Кобяков и добавил, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве и в иных сегментах финансового рынка.

Ранее CITIC Group стала резидентом в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с проектом производства роботов специального назначения.

20:58 08/05/2018






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