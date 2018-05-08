Молодечненский молочный комбинат присоединили к Минску

Об этом говорится в сообщении наблюдательного совета ММК.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY





Статья 78 закона «О хозяйственных обществах» предусматривает право акционера требовать от акционерного общества обязательного выкупа акций, устанавливает при этом максимальный размер денежных средств, направляемых акционерным обществом на выкуп таких акций. Этот размер не может превышать 10% стоимости чистых активов ОАО.





Стоимость чистых активов ММК на дату принятия решения о реорганизации имеет отрицательное значение, поэтому «у акционерного общества отсутствуют правовые основания для выкупа акций по требованию его акционеров», пояснили в набсовете.





Дополнительный выпуск акций за счет имущества присоединяемого акционерного общества также не может быть осуществлен.









В ОАО «Молодечненский молочный комбинат» более 93% акций находится в коммунальной собственности. Акционерами компании являются 25 юрлиц и 1451 физлицо.





На ММК работает 884 человека. Основными видами продукции предприятия является цельномолочная продукция, сыры твердые и полутвердые, масло сладкосливочное.





За 2017 год выручка ММК составила 151,3 млн рублей. Чистый убыток — 16,8 млн. Расходы от покрытия курсовых разниц сложились на уровне 39,8 млн рублей, следует из отчетности за минувший год. Долгосрочные кредиты и займы превышают более 90 млн рублей. Краткосрочная дебиторская задолженность — 38,8 млн рублей.





ОАО «Молодечненский молочный комбинат» было создано в 2009 году, когда к Молодечненскому гормолзаводу присоединились Вилейский гормолзавод и Нарочанский и Воложинский маслосырзаводы.









На Минском молочном заводе № 1 работает свыше 1288 человек. 83,55% акций предприятия находится в коммунальной собственности. Акционерами завода являются 20 юрлиц и 889 физлиц.







