Как в Беларуси будут регулировать ICO

Источник, близкий к Нацбанку, рассказал dev.by о базовых положениях, на которых будет строиться криптоинвестирование в стране.





Справка dev.by. ICO – это относительно новая форма инвестирования, появление которой связано со становлением криптовалют. Сам термин является аббревиатурой от Initial Coin Offering («первичное размещение монет», «первичное монетное предложение»).





По сути, это криптовалютный краудфандинг. Между IPO, первичным размещением акций, и ICO есть много общего. Основное отличие в том, что инвесторы в IPO приобретают ценные бумаги (акции) за фиатную валюту, а в случае ICO в качестве акций выступает внутренняя валюта проекта – токен.





Главная задача организаторов криптовалютного краудфандинга – продать как можно больше токенов.





В некоторых странах, например, США, токены приравняли к ценным бумагам и обязали эмитентов регистрировать их в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В Беларуси пошли по другому пути: согласно декрету №8, при операциях с использованием токенов на резидентов ПВТ не распространяются требования о лицензировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.





– Рынок ценных бумаг в Беларуси пока недостаточно развит. Соответственно, законы недостаточно отработаны, – пояснил собеседник dev.by. – Распространить законодательство о ценных бумагах на токены значило бы похоронить их ещё до рождения. Поэтому было условлено, что токены в нашей стране не являются ценными бумагами. Однако это не означает казацкой вольницы. Отношения, возникающие в ходе ICO, требуют защиты интересов инвесторов.





Правила о проведении ICO будут максимально учитывать международный опыт. При этом они будут гибкими: технология блокчейн и крипторынок быстро развиваются, и важно оперативно вносить изменения в регламентирующие документы. В формате закона или декрета делать это было бы проблематично. Поэтому был выбран формат подзаконного акта – правил – для эффективного регулирования динамично развивающейся сферы.





Правила будут включаться в договор между администрацией ПВТ и резидентом, претендующим на статус организатора ICO. Они будут регулировать отношения между этим организатором, заказчиком ICO (белорусской или иностранной компанией) и инвесторами (покупателями токенов).









«Основной мотив – защита инвестора»





Подходы к регулированию ICO во многом перекликаются с подходами к регулированию работы криптобирж.





К заказчику ICO предъявляется ряд квалификационных и репутационных требований:





наличие ключевого персонала (в том числе риск-менеджера, если с организатором ICO не установлены эскроу-отношения, о которых речь пойдёт ниже),

отсутствие судимостей за преступления против собственности,

отсутствие долгов по платежам в бюджет и т.д.

Высоким квалификационным и репутационным критериям должен отвечать и организатор ICO. Плюс к этому он должен разработать ряд локальных нормативных актов, таких, как политика управления рисками, политика внутреннего контроля, AML-политика (от англ. anti money laundering – противодействие отмыванию денег) и др.





Требования к рекламе размещаемых токенов также аналогичны тем, что прописаны в правилах для криптобирж: никаких обещаний гарантированного дохода, напротив, расширенное предупреждение о рисках. Если реклама размещается за рубежом, она должна также соответствовать законам данной страны.





– Защита интересов инвесторов – это основной мотив документа, – подчеркнул источник dev.by.





Заказчик и организатор ICO должны быть максимально прозрачными для инвестора. В декларации проекта (white paper) обязательными для включения будут не только базовые сведения о заказчике и организаторе, но также информация о договорных отношениях между ними, о способности оказывать влияние на решения друг друга, об интересах аффилированных лиц и т.д.





В декларации надо будет также раскрывать договорные отношения между заказчиком (организатором ICO) и «якорным» инвестором, если таковой существует и планирует вкладываться в приобретение токенов. При этом под «якорным инвестором» понимается субъект хозяйствования с хорошей деловой репутацией, чьё участие в проекте может быть воспринято другими инвесторами как показатель его надёжности.





White paper должна будет содержать подробные сведения об учредителях заказчика и его финансово-хозяйственной деятельности, об основных конкурентах, о судебных разбирательствах и производствах по делам об административных правонарушениях в отношении заказчика за последние 3 года. И, разумеется, о существе проекта, ради которого проводится ICO. В проектной части следует описать как техническую сторону реализации проекта, так и обоснование ожидаемых финансовых результатов с указанием сроков.





Если захочется поиграть на криптобирже





Если заказчик планирует вкладывать привлечённые на ICO средства, в том числе токены, в приобретение токенов иных видов, это должно быть прописано в white paper. По умолчанию заниматься сделками подобного рода заказчик не имеет права.





– Смысл этого пункта – снизить риски того, что заказчики ICO, получив деньги, начнут спекулировать ими, осуществляя высокорисковые вложения, в том числе в другие токены, – объяснил собеседник dev.by. – Поэтому инвесторы должны быть уведомлены о любых планах по вложению средств в другие токены уже на пороге инвестирования, через декларацию white paper.





Однократным уведомлением о финансово-хозяйственной деятельности заказчика ICO не обойдется. Организация, осуществившая первичное размещение токенов, обязана будет оперативно через свой сайт информировать общественность о всех существенных событиях, способных повлиять на стоимость токенов. К таким событиям можно отнести начало процедуры реорганизации заказчика и его дочерних предприятий, возбуждение дела о банкротстве, сделку с 10% и более акций (доли в уставном фонде) заказчика и т.д.





Правила предсказуемо требуют от заказчика публиковать на сайте годовую финансовую отчетность не позднее 1 марта и исполнять эту обязанность до момента исполнения обязательств по всем размещаемым токенам.





«Чтобы не возник соблазн сбежать с деньгами»





В договоре между организатором и заказчиком ICO могут быть прописаны условия об эскроу.





Эскроу — это хранение у третьего лица денежной суммы на имя другого лица с тем, чтобы она была выдана ему после выполнения известного условия. В нашем случае условия об эскроу – это условия дозированной, поэтапной передачи организатором ICO привлечённых средств заказчику по мере выполнения проекта.





Организатор в этом случае выполняет функцию доверенной стороны. Механизм эскроу, с одной стороны, позволяет снизить риски для инвестора, с другой – увеличивает шансы на успешное проведение ICO для молодых компаний, не имеющих истории успеха.





– Если заказчик привлек большие средства под длительный проект, то у него может возникнуть соблазн исчезнуть с этими деньгами, – говорит источник dev.by. – Организатор ICO как резидент ПВТ, как компания, априори внушающая большее доверие, может хранить эти деньги у себя и предоставлять их заказчику по мере реализации бизнес-плана. В этом случае на организатора ICO могут быть возложены функции риск-менеджера.





Приоритет защиты инвестора в Правилах предопределяет жёсткие настройки фильтра для белорусских криптоинвесторов. Для того, чтобы покупать токены, необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, аналогичным тем, что планируется установить для желающих торговать токенами на криптобиржах.









А вы проходите на крипторынок?





Вложить средства в токены сможет только «квалифицированный инвестор», который подойдет под это определение по критериям годового дохода, накопленного капитала, специального образования и опыта работы в соответствующей сфере.





Напомним, достаточно отвечать двум из четырёх критериев. К примеру, если у человека есть финансовое образование и опыт работы в данной сфере, он может получить допуск к участию в ICO вне зависимости от своего денежного состояния. Если же есть образование, но нет опыта работы (или наоборот), надо проходить еще по одному из финансовых критериев. Либо же сразу по двум, если нет ни финансового образования образования, ни опыта.





А финансовый порог вхождения на крипторынок разработчики Правил намерены установить не просто высокий, а очень высокий. Так, предполагается, что достаточным годовым доходом будет считаться доход в $20 тысяч, достаточными накоплениями – $50 тысяч. При этом к накоплениям могут быть причислены как фиатные деньги, так и криптовалюты, а также ценные бумаги. Аналогичные минимумы будут применяться к тем белорусским гражданам, которые пожелают зайти на криптобиржу.





– У белорусских криптобирж и организаторов ICO нет права на ошибку, – прокомментировал ограничения источник. – Инвестиционная культура в Беларуси – на стадии формирования. Если какой-то проект провалится на уровне ICO, причем белорусский проект, привлёкший деньги наших граждан (а это обязательно рано или поздно произойдёт), это может стать скандалом всебелорусского масштаба. Люди потеряют деньги. Поэтому на первоначальном этапе работы мы предлагаем ограничиться только квалифицированными инвесторами.



