Бум возобновился: белорусы берут кредиты, несмотря на рост ставок

Задолженность по кредитам, выданным белорусскими коммерческими банками (без учета Банка развития) экономике в белорусских рублях, в марте 2018 года увеличилась на 232,5 млн. BYN (1,2%) по сравнению с февралем и достигла 19 710,8 млн. BYN. Это почти в 3 раза выше приросла в марте 2017 года, пишет select.by





А вот прирост задолженности экономики по кредитам в иностранной валюте остался примерно на уровне прошлого года и составил 75,5 млн. USD, то есть 0,8%. В результате данная задолженность достигла 10 034,3 млн. USD.





Основной вклад в увеличение валютной задолженности внесли небанковские кредитно-финансовые организации. Их долг банкам вырос по сравнению с февралем на 43 млн. USD (6,2%) и достиг 740,2 млн. USD. Задолженность данных организаций в белорусских рублях увеличилась всего на 8,9 млн. BYN (6,2%) — до 164,9 млн. BYN. По-видимому, увеличилась активность лизинговых компаний.





Основной вклад в рост рублевой задолженности экономики перед банками внесли физические лица. Их задолженность в белорусских рублях по потребительским кредитам увеличилась в марте на 93,3 млн. BYN (2,9%) и достигла 3 268,1 млн. BYN.





Прирост оказался примерно в полтора раза больше, чем в феврале, то есть рынок потребительского кредитования оживает, несмотря на рост ставок по кредитам. При этом просроченная и пролонгированная задолженность по данным кредитам увеличилась на 0,3 млн. BYN — до 31,5 млн. BYN.





Задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях в марте выросла на 95,8 млн. BYN (1,6%) и достигла 6 200,8 млн. BYN. Прирост также оказался примерно в 2 раза больше, чем в феврале текущего года.









Государственные предприятия в марте свою рублевую задолженность нарастили, тогда как валютную сократили. Первая выросла за месяц на 43,2 млн. BYN (0,9%) — до 5 092,8 млн. BYN, тогда как вторая снизилась на 10,4 млн. USD (0,2%) и достигла 5 437,4 млн. USD.





У частных предприятий динамика была противоположной. Задолженность по кредитам в белорусских рублях снизилась на 8,7 млн. BYN (0,2%) — до 8 032,3 млн. BYN, а в иностранной валюте выросла на 43,4 млн. USD (1,1%) — до 3 832,6 млн. USD.