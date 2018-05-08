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Заплатил и спи на свободе? Завершено расследование дела в отношении директора "Такси Алмаз"

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Такси Алмаз 7788».

Напомним, руководителю общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Применена мера пресечения в виде залога. 

В ходе расследования установлено, что обвиняемым в бухгалтерском учете не отражалась выручка, поступавшая от организаций-перевозчиков в виде наличных денежных средств за оказанные информационно-диспетчерские услуги и услуги по сдаче в аренду транспортных средств (автомобилей такси). Данные обстоятельства подтверждаются комплексом доказательств, которые получены в процессе работы по уголовному делу. 

В ходе расследования директор общества признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся, активно содействовал следствию и добровольно возместил причиненный ущерб. 


На стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору. 

"Белорусский партизан"
15:22 08/05/2018






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