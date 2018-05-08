Напомним, руководителю общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Применена мера пресечения в виде залога.





В ходе расследования установлено, что обвиняемым в бухгалтерском учете не отражалась выручка, поступавшая от организаций-перевозчиков в виде наличных денежных средств за оказанные информационно-диспетчерские услуги и услуги по сдаче в аренду транспортных средств (автомобилей такси). Данные обстоятельства подтверждаются комплексом доказательств, которые получены в процессе работы по уголовному делу.





В ходе расследования директор общества признал свою вину в совершенном преступлении, раскаялся, активно содействовал следствию и добровольно возместил причиненный ущерб.









На стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.





Уголовное дело передано прокурору.