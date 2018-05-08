Евро продолжает падать. Доллар скромно подорожал

Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,0203 BYN/USD.





Курс евро снизился на 0,0023 рубля до 2,4056 BYN/EUR до минимального уровня с 6 апреля 2018 года.





Курс российского рубля прервал серию из трёх повышений подряд и откатился назад на 0,0080 рубля до 3,2082 BYN/100 RUB.





Россия





Центробанк РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 29 копеек до 63,0066 USD/RUB, а официальный курс евро на 23 копейки до 75,0409 EUR/RUB, пишет select.by







