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Евро продолжает падать. Доллар скромно подорожал

Белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,11% за счёт ослабления евро и российского рубля. Доллар незначительно подорожал.

Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,0203 BYN/USD. 

Курс евро снизился на 0,0023 рубля до 2,4056 BYN/EUR до минимального уровня с 6 апреля 2018 года. 

Курс российского рубля прервал серию из трёх повышений подряд и откатился назад на 0,0080 рубля до 3,2082 BYN/100 RUB. 

Россия

Центробанк РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 29 копеек до 63,0066 USD/RUB, а официальный курс евро на 23 копейки до 75,0409 EUR/RUB, пишет select.by



13:27 08/05/2018






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