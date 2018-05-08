Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Молдавский инвестор запускает мясоперерабатывающее производство в Поставах

Молдавский инвестор в конце мая планирует запустить мясоперерабатывающее производство в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Витебскоблимущество".

В июне 2017 года молдавскому инвестору под создание предприятия "Мясокомбинат Поставский" были переданы 19 неиспользуемых капитальных объектов, находившихся на балансе сельхозпредприятия "Дуниловичи-Агро". За истекший период в организацию нового производства инвестором вложено более Br548 тыс. Средства направлены на ремонт зданий, приобретение современного холодильного и технологического оборудования, благоустройство территории. 

Предприятие, на котором планируется создать до конца 2020 года не менее 60 рабочих мест, будет заниматься убоем скота, разделкой и реализацией мяса. Договоренности о поставках КРС уже достигнуты с рядом белорусских хозяйств.

11:41 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё