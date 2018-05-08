В июне 2017 года молдавскому инвестору под создание предприятия "Мясокомбинат Поставский" были переданы 19 неиспользуемых капитальных объектов, находившихся на балансе сельхозпредприятия "Дуниловичи-Агро". За истекший период в организацию нового производства инвестором вложено более Br548 тыс. Средства направлены на ремонт зданий, приобретение современного холодильного и технологического оборудования, благоустройство территории.





Предприятие, на котором планируется создать до конца 2020 года не менее 60 рабочих мест, будет заниматься убоем скота, разделкой и реализацией мяса. Договоренности о поставках КРС уже достигнуты с рядом белорусских хозяйств.



