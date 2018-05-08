Молдавский инвестор запускает мясоперерабатывающее производство в Поставах
Молдавский инвестор в конце мая планирует запустить мясоперерабатывающее производство в Поставах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Витебскоблимущество".
В июне 2017 года молдавскому инвестору под создание предприятия "Мясокомбинат Поставский" были переданы 19 неиспользуемых капитальных объектов, находившихся на балансе сельхозпредприятия "Дуниловичи-Агро". За истекший период в организацию нового производства инвестором вложено более Br548 тыс. Средства направлены на ремонт зданий, приобретение современного холодильного и технологического оборудования, благоустройство территории.
Предприятие, на котором планируется создать до конца 2020 года не менее 60 рабочих мест, будет заниматься убоем скота, разделкой и реализацией мяса. Договоренности о поставках КРС уже достигнуты с рядом белорусских хозяйств.
11:41 08/05/2018
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