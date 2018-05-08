"Амкодор" строит под Минском новый завод

Сегодня состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия, передает БелТА





"Амкодор-Маш" будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2-5 т, погрузчики с телескопической стрелой, трактора с шарнирно-сочлененной рамоймощностью 250-600л.с. На новом заводе будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств заводов холдинга "Амкодор".





Планируемая стоимость проекта составляет около $230 млн, мощность производства - около 6 тыс. машин в год. Предусмотрено создание 1 350 рабочих мест.





Генеральным подрядчиком строительства завода выступает CITIC Conctruction - дочерняя компания CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.