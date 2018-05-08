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"Амкодор" строит под Минском новый завод

Строительство завода "Амкодор-Маш" началось в поселке Колодищи Минского района.

Сегодня состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия, передает БелТА

"Амкодор-Маш" будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2-5 т, погрузчики с телескопической стрелой, трактора с шарнирно-сочлененной рамоймощностью 250-600л.с. На новом заводе будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств заводов холдинга "Амкодор".

Планируемая стоимость проекта составляет около $230 млн, мощность производства - около 6 тыс. машин в год. Предусмотрено создание 1 350 рабочих мест. 

Генеральным подрядчиком строительства завода выступает CITIC Conctruction - дочерняя компания CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая. 

10:45 08/05/2018






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