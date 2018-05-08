Второе заседание подряд на вопросы участников процесса отвечала представитель Комитета госконтроля Ковалева. Именно КГК проводил в январе нынешнего года внеплановую проверку компании, пишет tut.by





Защитника Кныровича, в частности, интересовала методика внеплановой проверки.





— Мы изучили все документы, которые были представлены.





— А опросы должностных лиц контрагентов из Российской Федерации?





— Всех?





— Думаю, нет.





Выяснилось, что опрошены были представители двух из более чем двадцати контрагентов. По оценке КГК, договоры на поставку продукции у российских компаний были с «СТИ трейдинг», тогда как реальным контрагентом являлся «СарматТермо-Инжиниринг».





Последнее утверждение вызвало много вопросов защиты, более часа адвокат Николай Крылович выяснял, как можно было признать не имеющими юридической силы документы по сделке, материальность которой не вызывает сомнений, а на всех документах есть подписи должностных лиц, в том числе и директора «СТИ Трейдинг» Грушко.





— Есть пояснения Дашкевича, Максимова, Кныровича, Грушко — они говорят о том, что компания, созданная на территории Российской Федерации, была инструментом, подконтрольным «СарматТермо-Инжиниринг». Она была создана именно для того, чтобы посредством установления маржинальной стоимости для отгрузки и поставки товаров из Российской Федерации минимизировать налогообложение на территории Республики Беларусь. Должностные лица, которые подписали первичные учетные документы, говорят, что фактического самостоятельного руководства «СТИ трейдинг» не осуществляли, — аргументировала Ковалева.





Первичные документы признаны не имеющими юридической силы по печально известному указу о лжепредпринимательских структурах № 488. Основание — в первичных документах неверно, с точки зрения проверяющих, указан получатель белорусского товара, это «СТИ трейдинг», а не российский покупатель.





Адвокат усомнился в том, что это — достаточное основание для признания документа не имеющим юридической силы, и поинтересовался, исходя из какой нормы закона принято такое решение с учетом того, что товарно-материальные ценности имелись и перемещались, и есть решение Верховного суда о том, что при оценке реальности сделки необходимо учитывать, был ли факт перемещения товарно-материальных ценностей.





Тем более не влияет на действительность документов «подконтрольность» одной структуры другой, уверен защитник.









Ковалева отметила, что функция директора «СТИ трейдинг» Грушко заключалась только в том, чтобы ставить подпись в документах, которые готовила служба ВЭД «СарматТермо-Инжиниринг».





— Чем Грушко вам не понравился? Он интеллектуально не соответствует уровню директора?





— Он не подготавливал документы.





— Это не компетенция директора!





— Но в штате у него больше никого не было. И Грушко подписывал документы…





— Документы отражают акт принятия материальных ценностей.





— Они не соответствуют действительности в принципе! «СТИ трейдинг» — фиктивная по сути компания.





Длительная дискуссия о сути и нюансах действий посредников привела к теме минимизации выручки. Адвокат, в частности, поинтересовался, анализировали ли проверяющие сумму налогов, которая подлежала уплате, а также масштабы сокрытия выручки и завышения затрат.





— В частности, какую наценку делал «СТИ трейдинг»?





— Не считали, — ответила представитель КГК.





— Посчитайте!





— Зачем?





— Для того, чтобы увидеть, насколько были завышены затраты. В документах указано, по сколько купили и по сколько продали (сырье. — Прим. TUT.BY). Наценка была 1−2%. У меня к вам вопрос, является ли эта сумма, 1−2%, суммой завышения затрат.





Как ранее сообщалось, Кнырович обвиняется по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без) и по ч.ч. 1 и 2 ст. 431 (Дача взятки, в том числе повторно или в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет).





На скамье подсудимых — еще четыре работника ООО «СарматТермо-Инжиниринг»: замдиректора по экономике Игорь Максимов, замдиректора по продажам Евгений Поповский, ведущий экономист Андрей Кусков и безработный, экс-директор и совладелец Владимир Дашкевич.





Процесс ведет судья Юлия Крепская.









Гособвинитель описала схему занижения налоговой базы компании Кныровича через созданную в России компанию «СТИ трейдинг», где учредителем выступила мать Кныровича, «неосведомленная о роли структуры в занижении налоговой базы».





Общая сумма налоговых претензий, озвученная Кныровичу, — 3,374 млн рублей. Он частично признал вину.





Как сообщает Радио «Свобода», Кнырович отметил, что не имел намерения уклоняться от уплаты налогов, и частично признал вину и во взяточничестве — в просьбе подчиненному, Евгению Поповскому, передавать «вознаграждение». Речь идет о сумме в 14 тысяч рублей. Следствие говорит о трех эпизодах взяток на общую сумму 16 тысяч.





Остальные обвиняемые признали вину полностью или частично.





Напомним, 27 января 2017 года в КГБ сообщили о задержании Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг».





По информации ведомства, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).





Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу шло через аттестованных брокеров, работавших в интересах руководства СТИ и получавших незаконные вознаграждения — 2−3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%), считают силовики.





«При этом суммы „откатов“ закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения», — сообщили в КГБ.





«24−26 января 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций («Березовское ЖКХ», «Брестэнерго», «Гомельоблтеплосети», «Брестжилстрой»). Уголовные дела были возбуждены по ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.









ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года.