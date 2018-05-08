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"Белоруснефть" обсуждает с SPE перспективы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти

ПО "Белоруснефть" намерено максимально привлекать международный опыт и технологии для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия.

В связи с этим "Белоруснефть" 8 мая посетит президент Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Дарси Спейди. В конце апреля в Минске при поддержке ПО "Белоруснефть" прошла первая в Беларуси техническая конференция SPE "Трудноизвлекаемые запасы". В мероприятии участвовали представители 29 компаний и организаций.

"Сейчас в Беларуси открыто 83 месторождения нефти, из них разрабатывается 61 месторождение. При этом около 70% этих месторождений содержат трудноизвлекаемые запасы, для поддержания уровня добычи нефти необходимы новые технологии", - сказал представитель пресс-службы.

Он также отметил, что в 2018 году добычу нефти на территории Беларуси планируется увеличить до 1670 тыс. тонн с 1650 тыс.тонн в 2017 году.

ПО "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси. Также компания участвует в разработке нефтегазовых месторождений в России, Венесуэле, Эквадоре.

"Белоруснефть" является членом SPE c 2017 года. В SPE входит 144 страны.


Интерфакс
07:23 08/05/2018






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