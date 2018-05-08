В связи с этим "Белоруснефть" 8 мая посетит президент Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Дарси Спейди. В конце апреля в Минске при поддержке ПО "Белоруснефть" прошла первая в Беларуси техническая конференция SPE "Трудноизвлекаемые запасы". В мероприятии участвовали представители 29 компаний и организаций.





"Сейчас в Беларуси открыто 83 месторождения нефти, из них разрабатывается 61 месторождение. При этом около 70% этих месторождений содержат трудноизвлекаемые запасы, для поддержания уровня добычи нефти необходимы новые технологии", - сказал представитель пресс-службы.





Он также отметил, что в 2018 году добычу нефти на территории Беларуси планируется увеличить до 1670 тыс. тонн с 1650 тыс.тонн в 2017 году.





ПО "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси. Также компания участвует в разработке нефтегазовых месторождений в России, Венесуэле, Эквадоре.





"Белоруснефть" является членом SPE c 2017 года. В SPE входит 144 страны.



