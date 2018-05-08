Председатель совета директоров Fenox Юлия Зимич отмечает — простой для предприятий группы продлен, вместо зарплаты работники получают по 1,5 бюджета прожиточного минимума.





— Еще месяц назад средняя зарплата на предприятиях группы составляла около 1000 рублей, что соответствовало требованию главы государства. Задержек с ее выплатой никогда не было. В ФСЗН платили в среднем эквивалент 250 тысяч долларов ежемесячно. Простой, ранее объявленный на производстве до 30 апреля, вынужденно продлен до 16 мая. Минэнерго прекращает поставку электроэнергии за неуплату. Сырье и инструмент не закупаются, обязательства перед банками просрочены, срываются экспортные контракты. Зарплата выплачивается в размере 1,5 бюджета прожиточного минимума (примерно 320 рублей). В связи с невозможностью проведения платежей, сформировалась задолженность перед ФСЗН. Как объяснить рабочим и их семьям, что заработанные ими деньги не могут быть выплачены? — недоумевает председатель совета директоров.





Как ранее сообщалось, работа нескольких предприятий группы была фактически остановлена из-за приостановления налоговыми органами операций по расчетным счетам и ареста имущества предприятий. Одно из предприятий уже ликвидируется.





— Надеемся, что правительство и Администрация президента найдут возможность для встречи с представителями трудового коллектива и оценят складывающуюся ситуацию, в первую очередь, с точки зрения потенциальных потерь для экономики и бюджета Беларуси в целом, а не внутриведомственного интереса контролирующего органа в формировании статистических показателей, — подчеркивает Юлия Зимич.





В конце марта, почти через год после задержания Виталия Арбузова, появилась информация о реальной угрозе полного прекращения производственной деятельности предприятий, потери экспортно ориентированных производств и ликвидации более двух тысяч рабочих мест.





В начале апреля уволено 220 человек, около половины численности, на одном из предприятий, «Арвит-авто».









Как сообщалось ранее, задержанный 12 апреля 2017 года Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Всего по делу были задержаны 12 человек, сегодня за решеткой остаются четверо сотрудников Fenox и один — сторонней организации.





В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Виталия Арбузова и иных лиц продолжается. «Материалами данного уголовного дела полностью подтверждаются фа уклонения от уплаты налогов рядом субъектов хозяйствования, подконтрольных Виталию Арбузову. Стоит отметить, что на протяжении расследования, которое продолжается уже почти год, Следственный комитет не препятствовал нормальному функционированию предприятий группы Fenox, — говорится в комментарии. — При этом отмечаем, что Виталий Арбузов активного участия в возмещении ущерба не принимает, что является одним из оснований применения к нему меры пресечения». Впрочем, как отмечают юристы, ст. 117 УПК, которая определяет основания применения меры пресечения, не содержит такого основания, как возмещение ущерба.