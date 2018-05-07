Об этом TUT.BY сообщил один из близких Николая Патрончика.





«4 марта ему исполнилось 67 лет. С 1973 года у него в трудовой была одна запись — Круглянская ПМК-266. Проблемы со здоровьем у него появились после аварии 2013 года. Полностью так и не восстановился. А в СИЗО какая медицина», — говорит он.





Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика в декабре по обвинению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса). Он и один из его сыновей были задержаны.





Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.









ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.





Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».











