Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Не выдержал ареста: умер один из самых заслуженных строителей страны Николай Патрончик

Задержанный в конце декабря прошлого года один из самых известных и заслуженных строителей Беларуси Николай Патрончик умер в понедельник в больнице, куда его утром доставили из СИЗО.

Не выдержал ареста: умер один из самых заслуженных строителей страны Николай Патрончик
Об этом TUT.BY сообщил один из близких Николая Патрончика.

«4 марта ему исполнилось 67 лет. С 1973 года у него в трудовой была одна запись — Круглянская ПМК-266. Проблемы со здоровьем у него появились после аварии 2013 года. Полностью так и не восстановился. А в СИЗО какая медицина», — говорит он.

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении директора круглянской ПМК № 266 Николая Патрончика в декабре по обвинению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса). Он и один из его сыновей были задержаны.

Заслуженный строитель Беларуси Николай Патрончик возглавлял одно из самых успешных предприятий в Могилевской области — государственную организацию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» (ПМК), где работает больше тысячи человек.


ПМК построила разные объекты в Беларуси: от жилья до производственных помещений. Организация оказывает не только строительные услуги. Это крупнейший в районе собственник недвижимости: ему принадлежат несколько торговых и развлекательных центров, гостиница, ресторан, магазины, а также пасека, кондитерское производство, цеха по производству столярки, металлоконструкций, швейной продукции и мясопродуктов.

Кроме того, предприятие полностью отстроило малую родину Александра Лукашенко — деревню Александрия и Ледовый дворец в Шклове. В том числе ПМК сделала резиденцию президента «Александрия-2».




23:17 07/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё