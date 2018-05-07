Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая превысили 7 млрд долларов США

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2018 года составили 7 038,1 миллиона долларов США в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В марте золотовалютные резервы (ЗВР) снизились на 98,8 миллиона долларов США (1,4%). Зато в апреле они выросли на 43,5 миллиона долларов США (на 0,6%).

 

Международные резервные активы повысились в апреле благодаря тому, что Нацбанк покупал валюту на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Также этому способствовали продажи облигаций в иностранной валюте на внутреннем рынке и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

 

Правительство и Нацбанк в апреле выплатили внешние и внутренние займы в иностранной валюте на сумму около 332 миллионов долларов США.

19:52 07/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё