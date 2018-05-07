В марте золотовалютные резервы (ЗВР) снизились на 98,8 миллиона долларов США (1,4%). Зато в апреле они выросли на 43,5 миллиона долларов США (на 0,6%).

Международные резервные активы повысились в апреле благодаря тому, что Нацбанк покупал валюту на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Также этому способствовали продажи облигаций в иностранной валюте на внутреннем рынке и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Правительство и Нацбанк в апреле выплатили внешние и внутренние займы в иностранной валюте на сумму около 332 миллионов долларов США.