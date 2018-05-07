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КГК обещает проводить проверки бизнеса только по веским основаниям

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов рассказал, что ведомство будет проводить проверки бизнеса только исходя из четких оснований.

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Комитета, в стране определены четкие основания для проверок бизнеса. Анфимов отметил изменения подходов к проведению контрольных проверок в сфере бизнеса: теперь не проводятся плановые инспекции, вместо них - выборочные проверки.

Однако такие проверки будут проходить лишь в том случае, если существует риск нарушения закона на определенном предприятии. Один из поводов для прихода проверки - задержка зарплаты нанимателем на протяжении двух месяцев. Еще одна причина, которая спровоцирует проверку - если за счет бюджета закуплены основные фонды за большую сумму. Основанием для проверки КГК могут стать ситуации, сопряженные с обеспечением безопасности граждан и угрозой их жизни.

Информация о проводимых проверках будет доступна на сайте КГК, и предприниматели смогут узнать, придут ли к ним сотрудники КГК.


Ранее БДГ сообщала о том, что Комитет государственного контроля утвердил порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок. В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал указ №367, направленный на совершенствование контрольной деятельности в Беларуси.

17:58 07/05/2018






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