Гомельский радиозавод переходит на трехдневный график работы
Открытое акционерное общество "Гомельский радиозавод" сообщило работникам, что с 1 июня по 31 августа на предприятии вводится трехдневная рабочая неделя.
Соответствующие письма пришли с подписью директора Александра Горбача, передает Радио "Свобода". Этот шаг директор объяснил "производственными, организационными и экономическими причинами".
Все лето коллектив завода, а это более 800 человек, будет работать только по понедельникам, вторникам и средам.
Тот, кто не согласится с предложенными условиями, будет уволен на основании пункта 5 статьи 35 Трудового кодекса — с выплатой двухнедельного пособия.
Заместитель директора радиозавода по вопросам экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности Станислав Аксенов рассказал журналистам, что завод не имеет полной загрузки. По его словам, работникам нет смысла приходить на предприятие и сидеть без работы.
Трехдневный график обещают отменить, как только будут подписаны новые контракты.
Радиозавод раньше работал на оборонительный комплекс и имел в 10 раз больше сотрудников. В настоящее время предприятие выпускает аппаратуру связи, телевизионную и медицинскую технику, холодильные и дождевальные установки, промышленное оборудование, товары широкого потребления, передает Еврорадио.
16:09 07/05/2018
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