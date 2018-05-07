Гомельский радиозавод переходит на трехдневный график работы

Соответствующие письма пришли с подписью директора Александра Горбача, передает Радио " Свобода ". Этот шаг директор объяснил "производственными, организационными и экономическими причинами".





Все лето коллектив завода, а это более 800 человек, будет работать только по понедельникам, вторникам и средам.





Тот, кто не согласится с предложенными условиями, будет уволен на основании пункта 5 статьи 35 Трудового кодекса — с выплатой двухнедельного пособия.





Заместитель директора радиозавода по вопросам экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности Станислав Аксенов рассказал журналистам, что завод не имеет полной загрузки. По его словам, работникам нет смысла приходить на предприятие и сидеть без работы.





Трехдневный график обещают отменить, как только будут подписаны новые контракты.







