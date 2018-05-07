Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Гомельский радиозавод переходит на трехдневный график работы

Открытое акционерное общество "Гомельский радиозавод" сообщило работникам, что с 1 июня по 31 августа на предприятии вводится трехдневная рабочая неделя.

Соответствующие письма пришли с подписью директора Александра Горбача, передает Радио "Свобода". Этот шаг директор объяснил "производственными, организационными и экономическими причинами".

Все лето коллектив завода, а это более 800 человек, будет работать только по понедельникам, вторникам и средам.

Тот, кто не согласится с предложенными условиями, будет уволен на основании пункта 5 статьи 35 Трудового кодекса — с выплатой двухнедельного пособия.

Заместитель директора радиозавода по вопросам экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности Станислав Аксенов рассказал журналистам, что завод не имеет полной загрузки. По его словам, работникам нет смысла приходить на предприятие и сидеть без работы.

Трехдневный график обещают отменить, как только будут подписаны новые контракты.


Радиозавод раньше работал на оборонительный комплекс и имел в 10 раз больше сотрудников. В настоящее время предприятие выпускает аппаратуру связи, телевизионную и медицинскую технику, холодильные и дождевальные установки, промышленное оборудование, товары широкого потребления, передает Еврорадио.

16:09 07/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё