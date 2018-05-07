



Как справедливо отметил военный обозреватель Андрей Поротников, «Дзержинский занимался беспризорниками, Берия — авиацией и атомной бомбой, Андропов тырил западные технологические секреты», а Вакульчику поручили «колесики к деревяшке прикручивать», пишет Наша нива





Белорусские пропагандисты любят похвалиться тем, что белорусские власти сохранили самое лучшее в народном хозяйстве со времен СССР, в то время как в соседних странах советские заводы, мол, были ликвидированы. Но ситуация с лыжами показывает, что это не совсем правда.





Белорусская фабрика в Телеханах, производившая до 400 тысяч пар лыж в год, пришла в упадок, и с лыж переключилась преимущественно на мебель.





В то же время лыжная фабрика в украинском Мукачеве не только сохранила массовое производство лыж, но и стала крупнейшим производителем лыж в Европе, а также крупнейшим экспортером лыж в ЕС (более 700 тыс. лыж в год), опередив даже Китай (420,6 тыс.).





Удивительно, но это все произошло без каких бы то ни было специальных поручений президента Украины и без пристального контроля со стороны спецслужб Украины.





Предприятие в Телеханах за все эти годы так и не было приватизировано: с 1998 года оно было под юрисдикцией Управления делами президента, с 2001 года — республиканское унитарное предприятие, а с 2010 года — филиал государственного предприятия «Беларусьторг».









А украинцы приватизировали свое предприятие, и в 1996 году было создано совместное украинско-австрийское предприятие «Fischer-Мукачево». И это принесло свои результаты.





85% всех производственных мощностей австрийской корпорации расположились на 19 закарпатских гектарах. В настоящее время с конвейера фабрики с 75-летней историей сходит около 3,5 тыс. пар лыж в день и около миллиона в год.





Оборот в 2017 году составил 38 млн евро с чистой прибылью 3,3 млн евро. 1200 украинских работников обеспечивают четвертую часть мирового рынка лыж. 99% продукции из Закарпатья идет на экспорт.





Компания производит лыжи не только под брендом Fischer — в Мукачево сохранили и легендарный советский лыжный бренд «Тиса», который и сегодня имеет своих поклонников.





Кроме того, в Мукачеве производят лыжи для украинской армии, хоккейные клюшки и другую спортивную амуницию.





Почти вся продукция производится украинскими рабочими из украинского сырья. Средняя зарплата рабочего на предприятии — 13 тысяч гривен (около 500 долларов), то есть значительно выше средней по стране, которая сейчас лишь приближается к планке в 300 долларов.



