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БЕЛАЗ завалил российские суды исками о контрафактной продукции

Холдинг БЕЛАЗ ведет на российском рынке активную кампанию по пресечению незаконного использования товарного знака «БЕЛАЗ». В большинстве случаев суды признали правоту жодинского гиганта. Более того, БЕЛАЗу выплатят материальную компенсацию за причиненный ущерб.

На сайте БЕЛАЗа приведены несколько примеров борьбы с контрафактной продукцией.

Так, в августе 2017 года Арбитражный суд Хакасии привлек к административной ответственности директора «РосБелСервиса» за незаконное использование товарного знака «БЕЛАЗ». Вся продукция, которая была в последующем признана контрафактной, согласно решению суда изъята из гражданского оборота и уничтожена. После вступления в силу решения суда о привлечении к административной ответственности БЕЛАЗ подал иск о получении денежной компенсации за незаконное использование бренда. 

В апреле 2018 года Арбитражный суд Хакасии принял решение о взыскании денежных средств в пользу белорусской компании. «Таким образом, впервые в истории предприятия создан прецедент, когда завод получит материальную компенсацию за незаконное использование своего товарного знака», — говорится в сообщении БЕЛАЗа.

В феврале 2018 года правоохранительные органы РФ изъяли контрафактную продукцию, поддельные сертификаты качества на нее в Нижнем Новгороде. БЕЛАЗ подал иск в арбитражный суд, решение по этому делу уже вступило в силу: компания «ТК «Веллис» привлечена к административной ответственности, на организацию наложен штраф в размере 50 тысяч российских рублей, изъятая продукция конфискована для последующего уничтожения.

В Смоленске в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту обнаружения контрафактных запчастей. Более того, в ходе осмотра склада были обнаружены поддельные штампы для кислотного травления со словами «БЕЛАЗ» и «ОТК 260». Назначены необходимые экспертизы, со склада изъято 179 наименований контрафактной продукции с товарным знаком «БЕЛАЗ».

За 2017 год и истекший период текущего года БЕЛАЗ предъявил 17 исков в арбитражные суды РФ за использование слова «БЕЛАЗ» в названиях организаций либо доменных имен. По 15 искам дела рассмотрены и все решения вынесены в пользу жодинского холдинга.

Чтобы активнее бороться с данной проблемой, в компаниях «Торговый дом «БЕЛАЗ» (генеральный дистрибьютор БЕЛАЗа в России) и «БЕЛАЗ-24» введены должности специалистов по экономической безопасности, которые будут курировать в том числе и работу по контрафакту.


На официальном сайте ОАО «БЕЛАЗ» в разделе «Сервис и запчасти» размещен список организаций, которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак «БЕЛАЗ». Это 242 организации с указанием всех необходимых данных. 

«Любой конечный потребитель, зайдя на сайт, может для себя решить, иметь ли ему дело с контрагентом, особенно с тем, кто в черном списке», — цитирует сообщение БЕЛАЗа tut.by

14:25 07/05/2018






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