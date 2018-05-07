На торгах евро упал до месячного минимума
На валютной бирже в понедельник 7 мая белорусский рубль отбросил евро до минимума за 31 день, но значительно уступил российскому рублю. В результате корзина валют подорожала всего на 0,08%.
Курс доллара снизился на 0,0049 рубля до 2,0185 BYN/USD. Напомним, что в пятницу доллар подорожал третий раз подряд и завершил торги на максимуме за 16 дней.
Уже четрые недели доллар торгуется выше уровня 2,00 BYN.
Курс евро упал на 0,0134 рубля до 2,4079 BYN/EUR до минимума за месяц.
Курс российского рубля подскочил на 0,0172 рубля до 3,2162 BYN/100 RUB.
Российская валюта дорожает уже третьи торги подряд. За это время стоимость рубля РФ выросла на 0,0325 рубля.
На минувшей неделе белорусский рубль немного укрепился к корзине валют за счёт ослабления евро и российского рубля:
курс доллара поднялся на 1,17%;
курс евро сдал назад всего на 0,19%;
курс российского рубля упал на 0,69%;
значение корзины валют уменьшилось лишь на 0,04%.
Россия
На фоне роста цен на нефть до максимальных значений за последние 3,5 года российский рубль укрепляется к евро и доллару.
Так, к 11:30 на торгах валютной биржи в Москве средневзвешенный курс евро обвалился на 0,83 рубля до 74,81 EUR/RUB, а средневзвешенный курс доллара снизился на 0,49 рубля до 62,7148 USD/RUB.
Источник: select.by
14:14 07/05/2018
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