На торгах евро упал до месячного минимума

Курс доллара снизился на 0,0049 рубля до 2,0185 BYN/USD. Напомним, что в пятницу доллар подорожал третий раз подряд и завершил торги на максимуме за 16 дней.





Уже четрые недели доллар торгуется выше уровня 2,00 BYN.





Курс евро упал на 0,0134 рубля до 2,4079 BYN/EUR до минимума за месяц.





Курс российского рубля подскочил на 0,0172 рубля до 3,2162 BYN/100 RUB.





Российская валюта дорожает уже третьи торги подряд. За это время стоимость рубля РФ выросла на 0,0325 рубля.





На минувшей неделе белорусский рубль немного укрепился к корзине валют за счёт ослабления евро и российского рубля:





курс доллара поднялся на 1,17%;

курс евро сдал назад всего на 0,19%;

курс российского рубля упал на 0,69%;

значение корзины валют уменьшилось лишь на 0,04%.









Россия





На фоне роста цен на нефть до максимальных значений за последние 3,5 года российский рубль укрепляется к евро и доллару.





Так, к 11:30 на торгах валютной биржи в Москве средневзвешенный курс евро обвалился на 0,83 рубля до 74,81 EUR/RUB, а средневзвешенный курс доллара снизился на 0,49 рубля до 62,7148 USD/RUB.